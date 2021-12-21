Corendon Airlines'tan erken rezervasyon kampanyası

Corendon Airlines, 31 Ocak 2022'ye kadar rezervasyonunu yapan müşterilerine 1 Nisan-31 Ekim 2022 arasında yüzde 25'e varan indirimli uçuş hakkı tanıyacak.

Corendon Airlines'dan yapılan açıklamaya göre, biletini 31 Ocak 2022'ye kadar alanlar, Corendon Airlines'ın Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve Polonya ile Türkiye arasındaki tüm uçuşlarından indirimli faydalanabilecek.

Kampanya kapsamında, 1 Nisan-15 Haziran 2022 arası uçuşlarda yüzde 25, 16 Haziran-31 Ekim 2022 arası uçuşlarda yüzde 15 erken rezervasyon indirimi uygulanacak.

Ayrıca biletlerini gidiş ve dönüş olarak Corendon Airlines'tan alanlar ekstra yüzde 10 indirim daha kazanacak.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet