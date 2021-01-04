Corendon Airlines'tan erken rezervasyon kampanyası

Corendon Airlines, "Dilediğin Gibi Uç, İstediğin Gibi Öde" başlığıyla erken rezervasyon kampanyası başlattı.

Corendon Airlines, "Dilediğin Gibi Uç, İstediğin Gibi Öde" başlığıyla erken rezervasyon kampanyası başlattı.

Corendon Airlines'ın açıklamasına göre, şirket, rezervasyon döneminde yolcularına cazip indirimlerin yanı sıra ödeme şeklini de istediği gibi belirleme seçeneği sağlıyor.

Salgın nedeniyle seyahat planlarında yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak hazırlanan birbirinden esnek kampanyalar, Corendon Airlines yolcularına bu yıl yapacakları seyahatler için diledikleri zaman ödeme yapmayı, uçuştan önce değişiklik yapabilme hakkını ve iptal durumunda 21 gün içerisinde para iade garantisini sunuyor.

Herkesin 2021'de dilediği tatil destinasyonuna uçabilmesi için hazırlanan ve havacılık fonetik alfabesinin ilk 3 harfinden (Alpha-Bravo-Charlie) esinlenilerek isim verilen kampanyalar, corendonairlines.com web sitesi üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli olacak.

Şirketin başlattığı kampanyalar

Şirketin hayata geçirdiği kampanyaların başında erken rezervasyon indirimi geliyor. Bu kapsamda, tarihleri ve gideceği destinasyon belli olan yolcular, "Alpha" kampanya seçeneğiyle bilet ücretinin tamamını rezervasyon aşamasında ödeyerek en yüksek indirim oranında yararlanabiliyor. Nisan, mayıs ve haziran uçuşları için yüzde 25, temmuz, ağustos, eylül, ekim uçuşları için de yüzde 15 indirim imkanı sunuluyor.

"Bravo" kampanyası kapsamında tatil planı henüz tam netleşmemiş yolcular, bilet fiyatı ne kadar olursa olsun koltuk başına tek yön sadece 25 avro ön ödeme yaparak, kalan bilet ücretini uçuşlarından 4 hafta öncesine kadar ödeyebiliyor. Üstelik, uçuştan 5 gün öncesine kadar biletler cezasız bir şekilde değiştirilebiliyor veya bilet sınıfının koşulları doğrultusunda iptal edilebiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler nisan, mayıs ve haziran uçuşları için anında yüzde 20, temmuz, ağustos, eylül ve ekim uçuşları için yüzde 10 erken rezervasyon indiriminden yararlanabiliyor.

Tatil planları sonradan değişebilecek yolcular ise "Charlie" seçeneğiyle satın almayı düşündüğü bileti hiçbir ön ödeme yapmadan ayırtabiliyor ve ödemesini uçuştan 6 hafta öncesine kadar gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan