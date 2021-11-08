Corendon Airlines, Hollandalı ve Belçikalı seyahat acenteleri ile buluştu

Corendon Airlines, Amsterdam'da düzenlediği akşam yemeği ile Hollanda ve Belçika'daki seyahat acenteleri ile bir araya gelerek 2022 için genişlettiği uçuş programını tanıtırken, acentelere özel sundukları yeni hizmetler ve kampanyalar hakkında da bilgiler paylaştı.

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Hollanda ve Belçika'nın Corendon Turizm Grubu'nun kurulduğu dönemdeki ilk operasyon alanları olduğunu ve bu bölgede önemli sektörel birikimleri bulunduğunu belirtti.

Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk yolcular için Anadolu'ya direkt uçmanın öneminin de farkında olarak bu pazarlarda büyümeye devam edeceklerini vurgulayan Karaer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geride bıraktığımız yaz sezonunda Avrupa'dan hem tatil destinasyonlarına hem de Anadolu'ya yaptığımız uçuşlarımıza yoğun talep oldu. Önümüzdeki kış ve devamındaki yaz sezonunda da bu talebin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle 2021-2022 kışı boyunca Hurghada ve Kanarya Adaları'na uçarken, 2022 yazına da yeni bir destinasyon planlayarak Fas'ın 3 farklı noktasına uçuşlar sunduk. Bu Fas uçuşlarımızın özellikle Belçika'da yaşayan etnik nüfusun da ilgisini çektiğini görüyoruz."

Yolculara ekstra yüzde 10 indirim

Açıklamaya göre, şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, Corendon Airlines'ın davetinde konuk konuşmacı olarak katılırken, hikayeleri ve anlatımı ile tüm misafirlere keyifli anlar yaşattı. Davete katılan seyahat acenteleri, Corendon Airlines yönetimi ile yapılan görüşmenin son derece verimli ve başarılı geçtiğini, sunulan yoğun Anadolu programının kendilerinin ürün yelpazesine ve satışlarına büyük etkisi olacağını belirttiler.

Corendon Airlines, 2021/2022 kış sezonu boyunca, Hollanda ve Belçika'dan Türkiye'ye haftada 13 uçuş, 2022 Yaz sezonunda ise haftada 35 uçuş düzenleyecek. Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türklerin tercih ettiği Köln ve Düsseldorf havalimanlarından ise Anadolu'nun farklı şehirlerine haftada 100'den fazla uçuş sunuyor olacak.

Corendon Airlines, biletini gidiş ve dönüş olarak Corendon Airlines'tan alan yolculara ekstra yüzde 10 indirim sağlıyor. Ayrıca, Türkiye'ye uçuşlarında yolcularına 3 farklı bilet sınıfı seçeneği sunuyor. Eco, Flex ve Premium sınıflarının her biri yolculara farklı bagaj, yemek ve esneklik imkanı sunarken, Premium bilet sınıfını tercih eden yolcular 32 kg'a kadar bagaj hakkı elde ediyorlar.