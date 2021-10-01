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Corendon Airlines'den kış sezonunda 1 Euro+vergilerle uçak bileti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Corendon Airlines'den kış sezonunda 1 Euro+vergilerle uçak bileti

Corendon Airlines, 1-8 Ekim 2021 tarihleri arasında, www.corendonairlines.com adresinden uçak bileti satın alan yolcularını, 1 Kasım 2021 – 31 Mart 2022 arasındaki uçuşlar için kişi başı sadece 1 Euro+vergi ücretleri ile uçuracak.

Corendon Airlines, 1-8 Ekim 2021 tarihleri arasında, www.corendonairlines.com adresinden uçak bileti satın alan yolcularını, 1 Kasım 2021 – 31 Mart 2022 arasındaki uçuşlar için kişi başı sadece 1 Euro+vergi ücretleri ile uçuracak. Bilet alırken rezervasyonlarına dönüş uçuşunu da ekleyenler, ekstra yüzde 10 indirim daha kazanacak. Kampanyanın 50 bin koltuk için geçerli olacağı bildirildi.

Avrupa'yı başta Türkiye olmak üzere en popüler tatil destinasyonlarına direkt uçuşlarla bağlayan Corendon Airlines'ın kampanyasının sadece internet sitesinden yapılan rezervasyonlarda geçerli olacağı kaydedildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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