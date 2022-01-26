Corendon Airlines, Avrupa'da "IATA Travel Pass" uygulamasını hayata geçirdi

Corendon Airlines, 2021 yılının kasım ayından bu yana süren deneme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak IATA Travel Pass'ı uçuşlarına entegre eden ilk Avrupa hava yolu şirketi oldu.

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, hava yolu seyahatlerinin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi adına Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilen IATA Travel Pass uygulaması, artık Corendon Airlines yolcuları tarafından belirli hatlardaki uçuşlarda kullanılabilecek.

IATA Travel Pass sayesinde yolcular artık Kovid-19 ile ilgili tüm test ve aşı dokümanlarını dijital platformda saklayabilecek ve yolculukları öncesinde bu belgelerini elektronik ortamda, temassız şekilde ibraz edebilecek. Uygulamanın sunduğu bu imkanlar ile havalimanlarındaki doküman kontrolü prosedürlerini hızlandırılması ve uzun sıraların oluşması önlenerek sosyal mesafenin korunması da amaçlanıyor.

-IATA Travel Pass, Corendon Airlines yolcuları tarafından ücretsiz indirilebilecek

Şu an için belirli Corendon Airlines uçuşlarında kullanılmaya başlanan IATA Travel Pass uygulaması, Corendon Airlines yolcuları tarafından iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara ücretsiz şekilde indirilerek kullanılabiliyor. Ayrıca uygulama içerisinde seyahat edilecek ülkelerdeki Kovid-19 salgınına bağlı seyahat kısıtlamaları ve uygulamalarına dair bilgiler de yer alıyor.

IATA Travel Pass uygulamasının kullanılabildiği Corendon Airlines uçuşlarının listesi ve anlaşmalı laboratuvarlar da uygulama içerisinde görüntülenebiliyor.

"Teknolojik gelişmelere ve çözümlere yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Türker, Corendon Airlines'ın müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilmek adına teknolojik gelişmelere ve çözümlere yatırım yapmaya önem verdiğini belirterek,"IATA Travel Pass'in yolcular için olduğu kadar hava yolları ve havalimanları için de oldukça verimli olduğuna inanıyoruz. Uygulama, yolcuların test sonuçları, aşı veya iyileşme dokümanları gibi Kovid-19 ile ilgili belgelerini dijital bir platformda saklamasına olanak tanıyor ve seyahatleri gizlilik ve kişisel verilerin korunması açısından da daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Yolcularımıza daha konforlu bir seyahat sunma adına başlattığımız IATA Travel Pass uygulamasının deneme sürecini başarıyla tamamlayan Avrupa'daki ilk havayolu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu da paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

IATA Operasyonlar, Emniyet ve Güvenlik Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Careen ise "IATA Travel Pass'ın dünya çapında kullanılan bir uygulama olduğunu görmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek şu yorumu yaptı:

"Giderek büyüyen kullanıcı ağına dahil olan Corendon Airlines'ı, Avrupa'da uygulamayı hayata geçiren ilk havayolu şirketi olduğu için tebrik ediyoruz. Travel Pass, ülkelerin Kovid- 19 ile ilgili getirmiş olduğu seyahat kuralları kapsamında yolculardan talep ettiği sağlık dokümanlarını düzenli bir şekilde yönetmek için dijital çözümler sunan, etkili bir araç olduğunu kanıtladı. Ayrıca uygulama, önümüzdeki dönemde check-in'den uçağa binişe kadar temassız seyahat süreçlerini hayata geçirmeyi de hedefliyor."