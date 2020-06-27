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Corendon Airlines anadolu şehirlerine sezonun ilk yolcularını indirdi

Pandemi sebebiyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa'dan Anadolu'nun 12 şehrine uçuşlarına başladı.

Corendon Airlines anadolu şehirlerine sezonun ilk yolcularını indirdi
27.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:15

Pandemi sebebiyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa'dan Anadolu'nun 12 şehrine uçuşlarına başladı.

Avrupa'daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa-Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını arttıran Corendon, Antalya, İzmir, Trabzon, Edremit ve Kayseri Havalimanlarına sezonun ilk yolcularını indirdi. Sezonun ilk seferleri Düseldorf'tan İzmire ve Antalya'ya; Köln'den Trabzon, Edremit ve Kayseri'ye gerçekleştirildi.

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, pandemi sürecine rağmen Avrupa'dan memleketlerine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğu için bu sezon Türkiye'ye düzenledikleri bu uçuşların yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Karaer, Almanya'nın Avrupa Birliği dışı ülkelere verdiği seyahat uyarısı uygulamasının hem sektörün hem de hükümetin girişimleri ile kısa zamanda aşılacağını öngördüklerini belirterek "Hem havayollarımızın hem havalimanlarımızın dünya standartlarında aldıkları önlemlere güveniyoruz. Ayrıca, Bakanlığımızın yoğun havaalanlarında Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını ve Anadolu şehirlerinde belirlenen test merkezlerinde de turistlere ve yaşadığı ülkeye geri dönecek Türk vatandaşlarına test yapılabileceğini açıklamasını da çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Tüm bu girişimlerin sonuç vermesi durumunda bu sezon Avrupa'dan Anadolu'ya düzenlediğimiz seferleri kademeli olarak arttırmayı hedefliyoruz. Hem Avrupa'daki hem de Anadolu şehirlerindeki base uçaklarımızla yapacağımız bu uçuşları yılın 12 ayına yaymak ana hedefimiz" dedi.

Türkiye'de tatili güvence altına alan uygulamalar

Karaer, ayrıca bu sezonda Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatler için yolcuları teşvik etmek amacıyla uyguladıkları diğer projeleri de aktardı. Karaer, "Corendon Airlines olarak Alman turistlerin Türkiye'de güvenle tatil yapabilmeleri için bir hizmet daha geliştirdik. Türkiye'de tatili esnasında Korona virüse yakalandığı tespit edilen ve dönüş biletleri Corendon Airlines'dan olan yolcuları, tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri götürüyor, ayrıca bu yolcuların ailelerine de istedikleri zaman ülkelerine dönme esnekliği tanıyoruz. Yine bir diğer uygulamamız "Biletin Güvende" kampanyası ile misafirlerimize esnek rezervasyon imkanı sağlayarak yolcularımızın biletlerine güvence veriyor, bizden bilet alan yolcularımıza uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilme ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilme olanağı sağlıyoruz" diye konuştu - ANTALYA

Kaynak: İHA

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