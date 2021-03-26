Corendon Airlines 2022 ingiltere uçuşlarını satışa açtı
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Corendon Airlines 2022 ingiltere uçuşlarını satışa açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Corendon Airlines 2022 ingiltere uçuşlarını satışa açtı

Corendon Airlines, İngiltere pazarına sunduğu tarifeli ve charter seferleri artırırken diğer yandan da erken rezervasyon eğiliminin çok güçlü olduğu bu pazar için 2022 yaz programını satışa sundu.

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Corendon Airlines, İngiltere pazarına sunduğu tarifeli ve charter seferleri artırırken diğer yandan da erken rezervasyon eğiliminin çok güçlü olduğu bu pazar için 2022 yaz programını satışa sundu.2021 yazında İngiltere'nin Gatwick ve Manchester meydanlarından Yunan Adaları ve Türkiye'ye seferler planlayan ve pazara sunan havayolu firması, 2022 yazında ise Gatwick, Manchester, Glasgow, Newcastle ve Birmingham'dan düzenleyeceği turistik uçuşlarla piyasaya 500 bin koltuk arz ediyor.

Dalaman İngilizler için çok önemli

Tatil planlarını çok erken yapan ve dijital rezervasyonda çok aktif bir Pazar olan İngiltere'de Antalya ve Dalaman her geçen yıl daha büyük ilgi görüyor. Corendon Airlines, İngiliz turistin uzun yıllardır vazgeçilmezi olan Ege ve Akdeniz destinasyonlarına ortak ulaşım merkezi Dalaman Havalimanı'na 2022 yazında bir uçak konumlandırarak 5 İngiliz şehrinden bölgeye turist taşıyacak.

İlk kez Antalya'dan Londra'ya her gün uçacak

Firma,2022 yazında Antalya'ya da yoğun sefer düzenleyecek. Özellikle Londra'dan Antalya'ya planlanan günlük uçuşların yoğun ilgi görmesi üzerine firmanın 2021'de Gaziantep ile başladığı İngiltere-Anadolu etnik seferlerine de 2022'de de devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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