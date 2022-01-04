Corendon Airlines, 2020 Hizmet İhracatı Şampiyonları listesine girdi - Haberler Ekonomi
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Corendon Airlines, 2020 Hizmet İhracatı Şampiyonları listesine girdi

Corendon Airlines, 2020 Hizmet İhracatı Şampiyonları listesine girdi
AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Corendon Airlines, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin açıkladığı 2020 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları listesinde "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde dördüncü oldu.

Corendon Airlines, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin açıkladığı 2020 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları listesinde "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde dördüncü oldu.

Şirket açıklamasına göre, 2022 yılı itibarıyla 65 ülkede 165 noktaya uçan, Avrupa ve dünyayı Türkiye'yi bağlayan Corendon Airlines, ülke ekonomisine katkı sağlamaya, istihdam yaratmaya ve Türkiye'nin tanıtımına destek olmaya devam ediyor.

"Fark Yarat" sloganıyla girdiği havacılık sektöründe çok kısa süre içerisinde saygın bir konum elde eden Corendon Airlines, 2020 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları listesine girerek, "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde dördüncü oldu.

Corendon Airlines, 2022 yılında da filosunu büyütmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam edecek.

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AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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