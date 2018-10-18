"Çorbam Niye Geç Geldi" Diye Bağıran Saldırgan Silahla Ateş Açıp Masaları Kırdı
Samsun'un Bafra ilçesinde, çorbacıya kızan alkollü saldırgan "Çorbam niye geç geldi" diye bağırıp silahla ateş açtı ve masaları kırdı.Olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, çorbacıya kızan alkollü saldırgan "Çorbam niye geç geldi" diye bağırıp silahla ateş açtı ve masaları kırdı.Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahsı yakalayarak silahıyla birlikte gözaltına aldı.
"ÇORBAM NİYE GEÇ GELDİ" DEYİP ATEŞ ETTİ
Olay, saat 02.30 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çorbacıya gelen Selçuk S. söylediği çorba geç geldiği gerekçesiyle iş yeri sahibine sinirlenerek "Çorbam niye geç geldi" diyerek belinden çıkarttığı ruhsatsız silahla bir el ateş etti.
SİLAHIN KABZASIYLA MASALARA VURARAK KIRDI
Silahı tutukluk yapan Selçuk S. elindeki silahın kabzasıyla masalara vurarak kırdı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahsı yakalayarak silahıyla birlikte gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Çorba canavarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Git karin yapsin sana corba tabi vakti varsaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Oturmasini kalkmasini bilmeyen yobazlar cogaldi guzelim Ulkemizde.Icki nin bir Etkisi de Alkollu Insanlarin Ic dunyasini Karakterini disariya vurar.Sarapta gercekler ortaya cikar diye Romalilarin bir Sozu var.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bana bu arkadaşın adresini verin çorba nasıl yapılır acil servis nasıl olur gosteriyim memleket maldoluCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adli kontrol şartıyla serbesti bırakılırCevap Yaz 8 Yayından Kaldır