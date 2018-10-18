"Çorbam Niye Geç Geldi" Diye Bağıran Saldırgan Silahla Ateş Açıp Masaları Kırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde, çorbacıya kızan alkollü saldırgan "Çorbam niye geç geldi" diye bağırıp silahla ateş açtı ve masaları kırdı.Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahsı yakalayarak silahıyla birlikte gözaltına aldı.

"ÇORBAM NİYE GEÇ GELDİ" DEYİP ATEŞ ETTİ

Olay, saat 02.30 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çorbacıya gelen Selçuk S. söylediği çorba geç geldiği gerekçesiyle iş yeri sahibine sinirlenerek "Çorbam niye geç geldi" diyerek belinden çıkarttığı ruhsatsız silahla bir el ateş etti.

SİLAHIN KABZASIYLA MASALARA VURARAK KIRDI

Silahı tutukluk yapan Selçuk S. elindeki silahın kabzasıyla masalara vurarak kırdı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahsı yakalayarak silahıyla birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.