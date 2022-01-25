Çorbada Tuzun Olsun Derneği 3 günde 315 evsize gıda ulaştırdı - Haberler
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Çorbada Tuzun Olsun Derneği 3 günde 315 evsize gıda ulaştırdı

Çorbada Tuzun Olsun Derneği 3 günde 315 evsize gıda ulaştırdı
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Çorbada Tuzun Olsun Derneği, yoğun karın etkili olduğu İstanbul'da 3 günde 315 evsize gıda yardımında bulundu.

İSTANBUL (AA) - Çorbada Tuzun Olsun Derneği, yoğun karın etkili olduğu İstanbul'da 3 günde 315 evsize gıda yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sokakta yaşayanlar için gönüllü ekibiyle 2017'den beri çalışmalar yapan dernek, evsizlerin gıda, giysi, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

İstanbul'daki yoğun kardan olumsuz etkilenen evsizler için kriz masası kuran dernek, son 3 günde 95 gönüllüyle sahada çalışarak 315 kişiye gıda ulaştırdı.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği Başkanı Ahmet Türker, kendilerine barınma talebinde bulunanlara, İstanbul Valiliği ve ilgili belediyelerin koordinasyonunu sağlayarak yardımcı olduklarını belirtti.

Türker, talepte bulunan 6 kişinin barınma ihtiyacının karşılandığını kaydetti.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Güncel, Haber

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