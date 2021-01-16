Çorbada onların da tuzu var
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Çorbada onların da tuzu var

16.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 16.01.2021 07:44
Çorbada onların da tuzu var

Dayanışmanın öne çıktığı bu dönemde evden çıkamayan koronavirüslü hastalara Kadıköy Belediyesi destek oluyor.

Dayanışmanın öne çıktığı bu dönemde evden çıkamayan koronavirüslü hastalara Kadıköy Belediyesi destek oluyor. Filyasyon ekiplerinin Kadıköy Vefa Destek Grubu'yla paylaştığı bilgilerden hareketle hastalarla görüşülüp sıcak yemek yapacak imkanı olmayanlar tespit ediliyor, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği karantina süresi (10 gün) boyunca bu kişilerin evlerine sıcak yemek götürülüyor. Karantina sürecinin uzatılması durumunda bu hizmet devam ediyor.

Yemekler günde iki defa hastalara temas etmeden, hijyen kuralları dikkate alınarak kapılara bırakılıyor. Bu hizmetten fiziksel, psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorluk yaşayanlar ve 65 yaş üstü vatandaşlar da faydalanabiliyor. Yardımdan yararlanmak için 444 55 22 nolu çağrı merkezine başvurmak yeterli.

Yemek dağıtım sürecinde belediye VavaCars şirketinin tahsis ettiği araçları kullanıyor. Marttan bugüne yaklaşık 90 bin Kadıköylüye 180 bin öğün sıcak yemek ulaştırıldı.

Gönüllü olmak için Kadıköy Vefa Destek Grubu'na (0216) 418 04 36 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet

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