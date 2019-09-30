Çorba tarifleri: Pratik ve lezzetli çorba tarifleri

30.09.2019 13:58

Çorba tarifleri, yemek tarifleri pratik, yemek tarifleri kolay, yemek tarifleri siteleri ve diyet yemek tarifleri, yemek tarifleri instagram, tarifleri ınstagram, çorba tarifleri nefis yemek tarifleri, yemek tarifleri kolay ve pratik gibi alternatiflerle özel menüler hazırlayabilirsiniz.İşte pratik ve lezzetli çorba atrifleri…

NEFİS AVOKADO ÇORBASI TARİFİ

Avokado bir çok alanda kullanılabilen oldukça sağlıklı ve sevilen bir meyve. Son zamanlarda farklı tarifler ile de popüleritesi iyice arttı.

Maske yapımından saçlara, salatadan yemek soslarına kadar bir çok kullanım alanı olan avokado oldukça faydalı bir meyve. Şimdi de bu meyve ile yapılan nefis bir çorba tarifi ile başlıyoruz.

Malzemeler

2 adet avokado

4 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı krema

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Önce çekirdeğinden ayıklanmış avokadoları iyice ezin. Tavuk suyu ve kremayı bir tencefrede iyice ısıtın, kaynama noktasına gelmemesine dikkat edin. Isınınca ezilmişavokado ile karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin. Blenderla iyice çekin. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

AVOKADO ÇORBASI

BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Ramazanın ortalarına doğru yeni bir çorba denemek isteyenler için yeni bir tarifimiz var: Bal kabağı çorbası. Yoğun tadı ve farklı lezzeti ile damak zevkinize hitap edecektir.

Misafir ağırlamak ya da her zamanki çorbalardan farklı bir lezzet denemek isteyenler bal kabağı çorbasında aradığını bulacak. İşte, bal kabaklı çorba tarifi...

Malzemeler

1 adet havuç (Küp doğranmış)

1 adet büyük boy soğan (İnce doğranmış)

2 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 parça zencefil (Ceviz büyüklüğünde ve ince kıyılmış)

1 adet orta boy patates (Küp doğranmış)

300 g bal kabağı (Küp doğranmış)

1 adet yeşil elma (Küp doğranmış)

1.5 lt (7.5 su bardağı) su veya et suyu

Tuz, taze çekilmiş karabiber

Yarım demet dereotu (İnce kıyılmış)

1-2 yemek kaşığı krema

Bal kabağı çorbasının yapılışı

Sıvı yağı ekledikten sonra tencereye soğanları da ilave edin ve kavurmaya başlayın. Havucu üstüne ilave ettikten sonra 5 dakika karıştırın. Patatesi, sarımsağı, bal kabaklarını, elma ve zencefil parçalarını da ekleyip karıştırın. Pişen sebzelerin üstüne et suyu ve kaynar su ilave edin. Yüksek ateşte 5 dakika kaynadıktan sonra altını kısın. Altı kısık şekilde yarım saat pişirin. Ocaktan almadan hemen önce biraz tuz ve karabiber de ekleyin ve blenderdan geçirin. Püre haline getirdikten sonra çorbayı ocağın üstüne alın ve tekrar kaynatın. Sonra altını kapatın. Üstüne dereotunu da ilave ettikten sonra üzerine krema gezdirin. Afiyet olsun.

BAL KABAĞI ÇORBASI

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Et ve terbiyenin buluştuğu düğün çorbası sadece düğünlerde değil, düğün gibi özenilen sofralarda baş köşeyi aldı. Ramazan günlerinde farklı bir çorba denemek isteyenler içinse bu çorba iyi bir fırsat olacaktır.

Hem doyurucu hem de besleyici olan düğün çorbası, yapılışı itibari ile de basit. İşte, düğün çorbası tarifi...

Malzemeler

750 gram koyun gerdan eti

1 adet soğan

1 adet havuç

4-5 bardak su

1.5-2 çorba kaşığı tereyağı

2.5-3 çorba kaşığı un

Bir-bir buçuk çay kaşığı tuz

Düğün çorbasının yapılışı

750 gr. koyun gerdan etini, soğanları ve havuçları düdüklü tencereye koyun ve kaynamaya bırakın. Etler yumuşayıncaya kadar 15-20 kadar pişirin. Ardından etler piştiğinde süzgeçten geçirip tel tel ayırın. Başka bir tencerede unu ve yağı pembeleşene kadar karıştırın. Sonra et suyunu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırın. Kaynadıktan sonra etleri de ilave edip 5 dakika kadar pişirin. Başka bir kapta 1 yumurta ve yarım limon suyunu iyice çırpın.

Üstüne 1 su bardağı soğuk su ilave edip karıştırmaya devam edin. Kaynayan çorbaya yavaş yavaş ilave edip karıştırmaya devam edin. Çorbaları servis ederken tereyağını kızdırın ve üstüne kırmızı biberi ekleyin ve bu kızdırılmış yağı çorbasını üstünde gezdirin. Afiyet olsun.

DÜĞÜN ÇORBASI

YAĞ YAKTIRAN DETOKS ÇORBASI TARİFİ

Yazın yaklaştığı şu günlerde zayıflamak isteyenler detoks yiyeceklere yöneliyor. Yağ yakıcı etkisiyle ve besleyici özelliğiyle bu çorba adeta bir kurtarıcı.

Hem doymak hem de kalori almak istemeyenler için tarifini vereceğimiz çorba tam size göre. İşte, yağ yaktıran detoks çorbası...

Malzemeler

Yarım Domates

Yarım Kapya biber

Yarım Çarliston biber

Yarım Kuru soğan

Yarım Kırmızı pancar

4 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 Tatlı kaşığı tuz

1 Çay kaşığı karabiber

1 Çay kaşığı pul biber

5 Adet karabiber

3 Tatlı kaşığı sumak

5 Su bardağı kaynamış su

Yağ Yaktıran Detoks Çorbasının Yapılışı

Yarım domates, kapya biber, çarliston biber, kuru soğan, kırmızı pancarı doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine 4 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, 5 adet karabiber ve 3 tatlı kaşığı sumak ekliyoruz. Üzerine 5 su bardağı kaynamış su ekliyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz. Ardından karışımımızı el blenderından geçiriyoruz. Çorbamızı kasemize aldıktan sonra üzerini dere otuyla süslüyoruz. Afiyet olsun.

YAĞ YAKTIRAN DETOKS ÇORBASI

MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ

Bu akşam sofrasında sevdiklerinize şaşırtıcı bir lezzet sunam istiyorsanız, aradığınız biraz tarifi uzaklarda, İtalya'da bulduk.

İtalyan mutfağının en özel lezzetlerinden minestrone çorbası ile sofranızı lezzetli bir doyurucu bir çorba ile zenginleştirebilirsiniz.

Gerekli malzemeler

1 adet soğan

1 litre su

Zeytinyağı

1 diş sarımsak

Karabiber

2 adet kereviz sapı

Tuz

2 orta boy havuç

1 su bardağı haşlanmış barbunya

2 adet domates

4-5 bardak kara lahana

2 avuç makarna

Yapılışı

Sarımsak, soğan, kereviz saplarını soteleyin. Soğanların rengi değişmeye başlayınca havuçları ekleyin. Havuçlar sotelenince domatesleri ve suyu ilave edin. 15-20 dakika piştikten sonra makarna ve diğer malzemeleri tencereye alın. Makarna yumuşayınca çorbanız ideal kıvama gelmiş demektir. Afiyet olsun.

MİNESTRONE ÇORBASI

İTALYAN DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Dünya mutfağında vazgeçilmez bir yere sahip olan İtalya, sadece pizza ve makarnaları ile değil çorbaları ile de biliniyor. Özellikle geleneksel İtalyan mutfağında önemli bir yeri olan düğün çorbası tarifi, İtalyan çorbaları açısından güzel bir örnek sunuyor.

İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerinden bir örnek de düğün çorbasıdır. Geleneksel İtalyan adetlerinde yerine alan ve birçok lezzetin harmanlandığı bu çorba tam bir enerji deposu.

Malzemeler

Köftesi için

1 soğan

1/3 su bardağı kıyılmış taze maydanoz

1 yumurta

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

300 g kıyma

8 su bardağı tavuk suyu

1 demet doğranmış ıspanak

1.5 çay bardağı yıldız şehriye

İtalyan düğün çorbasının yapılışı

Köfte için rendelediğimiz soğanı, yumurtayı, ince ince kıydığımız maydanozu, aynı şekilde ezdiğimiz sarımsağı ve baharatları bir kaba ekliyoruz. Karıştırmaya başladıktan sonra üzerine rendelenen parmesan peynirini ve kıymayı ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Hazırladığımız karışımdan küçük parçalar alıp elimizde yuvarlayıp köfte şeklini veriyoruz. Yağlı kağıdın üzerine diziyoruz. Çorbayı hazırlamak için ise tavuk suyunu ve önceden doğradığımız ıspanağı bir tencerede kaynatıyoruz. Ardından yağlı kağıttaki köfteleri ilave edip karıştırıyoruz. En son olarak da yıldız şehriyeyi ekledikten sonra yaklaşık 20 dakika yavaş yavaş karıştırıp pişiriyoruz. Üstüne baharatları ekliyor ve ocaktan alıyoruz. Afiyet Olsun.

İTALYAN DÜĞÜN ÇORBASI

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Sofranıza hem lezzet hem de sağlık getirmek ister misiniz? Brokoli çorbası ile menülerinize sağlıklı bir tarif ekleyecek, çocuklarınızın da çok seveceği bir tarif seçeneğe olacaksınız.

Diyet listesine ekleyebileceğiniz brokoli çorbası ile sağlıklı ve lezzetli bir tarife sahipsiniz. Pratik şekilde yapılan brokoli çorbası, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılıyor.

Gerekli malzemeler

1 paket brokoli

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı krema

2 yemek kaşığı çedar peyniri

1 adet soğan

1 adet patates

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Soğanı kavurarak işe başlayın. Patatesi de ekleyip kavurmaya devam edin ve brokolileri ekleyin.

Brokolilerin bir parmak üstüne gelecek kadar su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra blenderdan geçirin.

İsteğinize göre krema ekleyin. Çedar peyniri rendeleyip servis edin. Afiyet olsun.

BROKOLİ ÇORBASI

PATATES ÇORBASI TARİFİ

Bebekleri için ek gıda dönemine yeni geçmiş anneler, hem doyurucu hem de vitamin ve mineral açısından zengin yiyecek arayışına girerler. Biz de bebeğiniz için pratik ama lezzetli bir çorba tarifi hazırladık.

Güvenle hazırlayabileceğiniz ve bebeğinizin de bayılacağı bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

Malzemeler

1.5 adet patates

1 adet kabak

1 yemek kaşığı haşlanmış pirinç

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

İsteğinize göre taze fasulye ya da havuç da ekleyebilirsiniz

Hazırlanışı

Pirinci haşlayın. Kabuklarını soyduğunuz kabakları ve patatesleri küp küp doğrayıp, yarısına kadar su doldurduğunuz tencerede yumuşayıncaya kadar iyice pişirin. Haşlanan sebzeleri tel süzgeçte süzün. Pirinci ezip çorbaya karıştırın. Zeytinyağı ve biraz su ilave edip hafifçe kaynatın. Derin bir kaba alın. Üstünü dilediğiniz gibi süsleyin. Bebeğiniz için uygun sıcaklığa gelince servis edin.

PATATES ÇORBASI

ANALI KIZLI ÇORBASI TARİFİ

Türk mutfağı ana yemekleri kadar çorbaları ile de bir başkadır. Doyurucu ve göz kamaştırıcı bu çorba ile adeta ana yemek yemiş kadar olacaksınız.

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından analı kızlı çorbası adeta besin deposu bir nimet. İşte, görselliği ile de tam misafir sofralarına yakışan bu çorbanın tarifi...

Malzemeler

1.5 su bardağı nohut

2 su bardağı ince bulgur

500 gr çiğ köftelik kıyma

250 gr az yağlı kıyma

200 gr kuzu eti

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı domates salçası

3 soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

2 limon

1 yemek kaşığı kuru nane

Tuz

Karabiber

Analı kızlı çorbanın yapılışı

Nohutu bir gece önce suda ıslatın. Ardından 1 soğanı küçük küçük doğradıktan sonra salça ile kavurun ve eti, nohutu üzerine ekleyin. Üzerini hafif geçecek şekilde su ekledikten sonra tuzu eklemeyi unutmayın. Başka bir tencerede kıymayı kavurup üstüne küçük küçük doğradığınız 2 soğanı ilave ettikten sonra kavurmaya devam edin. Üstüne tatlandırmak için tuzunu, karabiberini ve varsa cevizinizi ilave edip soğumasını bekleyin.