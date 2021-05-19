Çoraptan 148 fişek eroin çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çoraptan 148 fişek eroin çıktı

Çoraptan 148 fişek eroin çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisi görünce kaçan iki şahsın bulunduğu civarda yapılan aramalarda, çorabın içerisinde gizlenmiş 148 fişek eroin bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisi görünce kaçan iki şahsın bulunduğu civarda yapılan aramalarda, çorabın içerisinde gizlenmiş 148 fişek eroin bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince İlçede bulunan Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bölgede polisi fark eden iki şüpheli bir anda kaçmaya başladı. Kaçan iki şahsın bulunduğu civarda yapılan aramalarda, çorap içerisinde gizlenmiş vaziyette 148 fişek eroin ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak kimlikleri tespit edilen firari Ç.Z. ve E.Y. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı
Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı
Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar yemekten bıkmadı! Bir ayda üç baskından da kaçamadılar
Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar yemekten bıkmadı! Bir ayda üç baskından da kaçamadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Fahrettin Altun Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Engin Akyürek Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çoraptan 148 fişek eroin çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 13:56:56. #1.13#

title