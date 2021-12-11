Çoraptaki deri döküntüsünden, cenindeki DNA'dan şüpheliye ulaşıyorlar

BURSA (DHA) - BURSA Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. 7 ilden gelen delillerin incelendiği laboratuvarda biyoloji uzamanı olarak görev yapan polis memuru Fatma İrem Altuner, bir cinayet olayında şüpheliyi çoraptaki deri döküntüsünden tespit ettiklerini belirterek, "Tecavüz olaylarında da cenin üzerinden DNA testi yaparak suçluyu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ayrıca, birimimize gelen balkon korkuluğu, halı, kilim, motosiklet gibi delillerdeki detayları araştırıp, şüpheliyi belirliyoruz" dedi.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir'de işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Müdürlükte görevli polis memuru Fatma İrem Altuner, yaptıkları incelemelerle çok sayıda olayın aydınlatılmasına yardımcı olduklarını söyledi. Altuner, "Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden bize deliller gelir. Bu delillerden biz insana ait kan, kıl, tüy, meni gibi sıvıları inceleriz. Bu sıvılardan DNA izole edip, çoğaltıp, her kişiye ait DNA profilleri oluşturup rapor çıkartıyoruz. Hayvan DNA'sı incelemiyoruz, sadece insan DNA'sı inceliyoruz. Adli olarak bize gelen cenin dokusunu şüpheli baba DNA'sı ile karşılaştırmak için önce izole edip DNA profilini çıkarıyoruz. 27 gen bölgesi üzerinde çalışıyoruz. Bize gelen deliller arasında cenin yüzde 5 oranında" dedi.

Kriminal Polis Laboratuvarı sadece DNA değil, balistik incelemeler de suçların aydınlatılmasında önemli rol oynuyor. Özellikle son yıllarda kullanılan 'Balistika' tekniği ile mermi çekirdekleri ile kovanlar üzerinde yapılan araştırmada mermilerin çıktığı silahın daha önce herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı da tespit ediliyor. Balistik inceleme uzmanı Bülent Öztürk, "Biz ateşli ve kesici silahlar üzerinde çalışıyoruz. Kovanlar önce incelenir hangi tabancayla atıldığı tasnif edilir. Daha sonra üç boyutlu görüntüsü alınarak kaydedilir ve balistika cihazımıza aktarılarak ülke genelinde taraması yapılır. Bu sayede ülkenin neresinde olursa olsun o silahla işlenmiş suçla irtibatlandırma yapabiliyoruz. Bu sayede birçok cinayet, yaralamalı olay çözülebiliyor. Bize gelen deliller arasında baston görünümlü şiş, çakmak görünümlü ateşli silahlar, kalem görünümlü tabancalar var. Bunlar üzerinde de incelemelerimiz oluyor" diye konuştu.