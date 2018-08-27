Çoraplı Torbacı"Ya Polis Operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir kadın şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında, erkek çoraplarının içine gizlenmiş 520,79 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. 52 bin lira piyasa değerindeki uyuşturucunun 3 bin 470 "kullanımlık" olduğu ifade edildi.