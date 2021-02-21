Çorap içine gizleyerek uyuşturucu satan kadın tutuklandı
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Çorap içine gizleyerek uyuşturucu satan kadın tutuklandı

21.02.2021 21:30 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:34
Çorap içine gizleyerek uyuşturucu satan kadın tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyi çorap içine gizleyerek sattığı belirlenen M.K. adlı kadın, yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyi çorap içine gizleyerek sattığı belirlenen M.K. adlı kadın, yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde M.K.'nın evinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu ve bunun satışının yapıldığını belirledi. Evde arama yapan polis, vazo içinde 300 gram esrar, 80 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.Gözaltına alınan M.K., adlı kadının uyuşturucu maddeleri polise yakalanmamak içi müşterilerine çorap içine gizleyerek sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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