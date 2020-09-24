Çorap içinden eroin çıktı
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Çorap içinden eroin çıktı

24.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:00
Çorap içinden eroin çıktı

Keşan'da şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, şehir girişinde yakaladıkları araçta çorap içerisine zulalanmış yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Keşan'da şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, şehir girişinde yakaladıkları araçta çorap içerisine zulalanmış yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Araç içindeki 3 zehir taciri tutuklandı.

22 Eylül Salı günü şehir dışından Keşan'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye girişler üzerinde çalışmalarına başladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlilerinden oluşturulan ekipler, Keşan girişinde söz konusu aracı beklemeye başladı.

Aynı gün saat 00.05 sıralarında ilçeye giriş yapan aracı durduran ekipler, araçta denetleme yaptı. Sürücü M.G. ve T.Ü. ile A.Y. isimli kişilerin içinde bulunduğu araç içinde yapılan kontrollerde otomobilin sağ kapı kolu içinde, bir çorap içine gizlenmiş bir poşet bulundu. Gizlenmiş poşette 98 gram eroin ile jelatin kağıda sarılmış 1.17 gram eroin maddesi olduğunu tespit eden ekipler, malzemelere el koydu.

Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan M.G., T.Ü. ve A.Y., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yapılan soruşturmanın ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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