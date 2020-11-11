Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe

11.11.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:01
Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda polis ve jandarma ekiplerini bile şaşırtan görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda polis ve jandarma ekiplerini bile şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Ekipler, silahları çorapların içerisinde buldu.

Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde bir ikamete yaptığı baskında evden kaçmaya çalışan bir şahıs tespit edildi. Şahıs, ekiplerin dur ikazına rağmen elindeki çorapları atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, çorapların içerisine gizlenmiş 8 adet tabancaya el koyarken, kovalamaca sonucu şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın, silah ticareti yaptığı belirlenen ikamet sahibi olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - GAZİANTEP

Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe
Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 3 ton 746 litre ile 5 gözaltı
Son dakika haberleri: Kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 3 ton 746 litre ile 5 gözaltı
Otomobil içerisinde öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı
Otomobil içerisinde öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberi: Sivas'ta kamyon yan yattı, araç içerisinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Son dakika haberi: Sivas'ta kamyon yan yattı, araç içerisinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Özgür Özel Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Özge Özder Yıldız Tilbe Hazar Ergüçlü
Spor Gökhan Gönül Eddie Newton Mehmet Topal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Kasım Bursa İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 14:07:30. #1.15#
title