Çorap hırsızlarını bekçiler yakaladı Fatih'te bir dükkandan bin 748 çift çorap çalan zanlıları bekçiler yakaladı.

Fatih'te bir dükkandan bin 748 çift çorap çalan zanlıları bekçiler yakaladı. Zanlılarının çorapları dükkandan çıkardığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

16 Mayıs saat 23.00 sıralarında Fatih Tahtakale Mahallesi Kantarcılar Caddesinde meydana gelen olayda bekçiler sırtlarında 2 çuval ve 1 poşet bulunan 3 kişiyi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle durdurdu. Edinilen bilgilere göre Recep A. (33), Mehmet G. (29) ve Tayfun K. (30) isimli kişilerin taşıdığı çuval ve poşetlerde yapılan aramalarda 2 adet tornavida, 155 paket; bin 748 çift çorap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde çorapların Fatih ilçesi Sururi Mahallesinde bulunan bir iş yerinden çalındığı belirlenirken, Mehmet G. ve Tayfun K.'nin 11 Şubat'ta Mimar Hayrettin Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçunun da faili oldukları tespit edildi. İşlemlerin ardından şahısların her birine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 150 TL'den toplam 9 bin 450 TL idari para cezası kesilirken, şahıslar "İş yerinden Hırsızlık" suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Tayfun K. (30)'nın cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA