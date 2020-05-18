Çorap hırsızları kamerada
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Çorap hırsızları kamerada

Çorap hırsızları kamerada Çorap hırsızlarını bekçiler yakaladı Fatih'te bir dükkandan bin 748 çift çorap çalan zanlıları bekçiler yakaladı.

Çorap hırsızları kamerada
18.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:21

Çorap hırsızları kamerada

Çorap hırsızlarını bekçiler yakaladı

İSTANBUL - Fatih'te bir dükkandan bin 748 çift çorap çalan zanlıları bekçiler yakaladı. Zanlılarının çorapları dükkandan çıkardığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

16 Mayıs saat 23.00 sıralarında Fatih Tahtakale Mahallesi Kantarcılar Caddesinde meydana gelen olayda bekçiler sırtlarında 2 çuval ve 1 poşet bulunan 3 kişiyi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle durdurdu. Recep A. (33), Mehmet G. ve Tayfun K. isimli kişilerin taşıdığı çuval ve poşetlerde yapılan aramalarda 2 adet tornavida, 155 paket; bin 748 çift çorap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde çorapların Fatih ilçesi Sururi Mahallesinde bulunan bir iş yerinden çalındığı belirlenirken, Mehmet G. ve Tayfun K'nin 11 Şubat'ta Mimar Hayrettin Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçunun da faili oldukları tespit edildi. İşlemlerin ardından şahısların her birine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 180 TL'den toplam 9 bin 460 TL idari para cezası kesilirken, şahıslar "İş yerinden Hırsızlık" suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Tayfun K. (30)'nın cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Manşet

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