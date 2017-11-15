Çorabınıza Acı Biber Koyarsanız..

??Karabiberin birbirinden ilginç kullanım alanları var internette gezerken bu ilginç bilgileri sizler için derledim ..iŞTE O İlginç kullanım alanları



1.Ayaklarınızı ısıtır



Edindiğim bilgilere göre;



Buz gibi olan ayaklarınızı bir türlü ısıtamıyorsanız bir miktar pul biber i çorap içine serpiştirin ve giyin. Acı biber ayaklarınızın bütün gece sıcak kalmasını sağlayacak. deniliyor .Ayakları sürekli üşüyen, bu yöntemi önceden denemiş arkadaşlar var ise lütfen yorumlarda yazsınlar buna göre diğer arkadaşlarda deniyebilirler. sonra Panda kardeş çorabımıza karabiberi döktürdün yaktın bizi demeyin…Yorumlarda fayda gören var ise deneyin lütfen….



2. Bitkilerinizi korur