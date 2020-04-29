Çopuroğlu, telekonferansla yapılan toplantıya katıldı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında telekonferansla yapılan toplantıya katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında telekonferansla yapılan toplantıya katıldı.

AK Partiden yapılan yazılı açıklamada, Çopuroğlu, sektör temsilcilerinin ve genel müdürlerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

İl başkanlarının sürece müdahil olduğunu, illerindeki sıkıntıları ve beklentileri söylediklerini aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu'nun koordinesinde video konferans ile yapılan toplantıda şehirlerimizde yapılacak çalışmalar ve yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Teşkilat olarak Kayseri ile ilgili bilgiler sunuyoruz. Bu emekler inşallah hayırlara vesile olur. Bakanımız 'Gıda savunmadan önemli.' dedi. Geçtiğimiz dönemde ciddi manada sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde gıda ihtiyacı çekmeyen bir ülke konumundayız. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi koronavirüs bittiği zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayat devam ediyor. Bu toplantının dikkate değer ve önemli olduğu kanaati ile bizde bu toplantıya iştirak ediyoruz. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur."

Kaynak: AA