Çopuroğlu: "Söylediklerimiz Ankara'da karşılık buluyor"
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Çopuroğlu: "Söylediklerimiz Ankara'da karşılık buluyor"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'ye yapılan her yatırımın ve her girişimin kendileri için değerli olduğunu söyleyerek, "Söylediklerimiz Ankara'da karşılık buluyor" dedi.

Çopuroğlu:
24.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:04

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'ye yapılan her yatırımın ve her girişimin kendileri için değerli olduğunu söyleyerek, "Söylediklerimiz Ankara'da karşılık buluyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri'ye geliyor. AK Parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu da, bakanların ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, programlar hakkında bilgiler verdi. Çopuroğlu, "Kayseri'miz yarın 3 bakanımızı ağırlayacak. Bakanlarımız 10 gibi Kayseri'de olacaklar. İlk önce Havaalanı Geliştirme Projesi ile ilgili bir sunum olacak. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde istediklerimizi ve ihtiyaçlarımızı tekrar ifade edeceğiz. Geldiğimiz nokta şu ki; Havaalanı Genişletme Projesi ihale aşamasında, her işi bitti. Belsin-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasındaki tramvay hattının her işi bitti, ihale aşamasında. Ulaştırma Bakanımıza bunları ifade edeceğiz. Hem de şehrimiz üzerinde birkaç önemli noktada istekte bulanacağız. Büyükşehir Belediyemizin isteklerinden bir tanesi, lojistik köy talebidir. Bunu dile getireceğiz. Şehrimiz içerisindeki farklı noktalardaki farklı talepleri tekrar gündeme getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye yapılan her yatırımın ve girişimin kendileri için değerli olduğunu kaydeden Başkan Çopuroğlu, "Bakanlarımız, havaalanındaki brifingden sonra ASPİLSAN ziyareti olacak. Burada bilgi edinilecek. Çünkü ASPİLSAN hem Kayseri hem de Türkiye açısından pil üretimi noktasında örnek teşkil edecek bir müessesedir. Kayseri'mizin yıllar önce bu müesseseyi ülkemize kazandırmış olması bizim açımızdan bir değer olduğunu düşünüyoruz. Bunu özellikle izah edeceğiz ve anlatacağız. Çünkü teknolojiler gelişirken zor ve geç gelişen bir teknoloji de pil teknolojisidir. Pilini uzun ömürlü olması, yeni teknolojiye uygun olması ve ASPİLSAN'ın Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine yeni yapacağı fabrika ile taçlandırmış olması Kayseri'nin isminin bir kez daha ön plana çıkmasına vesile olacak. sonranda Erciyes'te bir toplantı olacak. Erciyes'teki toplantının amacı; şehrimizde devam eden yatırımların görüşülmesi için bir istişare toplantısı olacak. Bu arada bize farklı girişim gruplarından bize müracaat ederek bakan beyle görüşme talep ettiler. Bizde kendilerini bakanımızla görüştüreceğiz. Çünkü Kayseri'ye yapılan her yatırım ve her girişim bizim için değerlidir. Biz dersimize iyi çalışıyoruz. Anlatmaya gayret ediyoruz. Söylediklerimiz de Ankara'da karşılık buluyor. İnşallah bundan sonrada karşılık bulacağını ümit ediyoruz. Erciyes'ten döndükten sonra da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyareti olacak. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül töreninden sonrada misafirlerimizi Kayseri'den uğurlayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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