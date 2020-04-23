Çopuroğlu'ndan ramazan ayı mesajı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında, ramazan ayına ulaşmanın büyük sevincini ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Cuma günü ilk orucumuzu tutacağımız ramazan ayının bizler için manevi anlamda büyük önemi vardır. İnşallah, oruç ibadetimizi yerine getireceğiz. Ramazan ayına girerken salgın nedeniyle görevleri başında olan, ailelerini bile ihmal etmek zorunda kalan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün insanlarımızın bu süreci hastalanmadan, kazasız belasız atlatmaları, ailelerine kavuşmaları için dua ediyoruz. 11 ayın sultanı ramazan ayının manevi ikliminden hep birlikte faydalanmak için çaba göstereceğiz."

Kaynak: AA