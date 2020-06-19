Çopuroğlu, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sınav sonucundan çok mutlululuğun önemli olduğunu belirtti.

Telefonları daha az kullanmanın önemine değinen Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Telefonları daha az kullandığımız zaman daha çok kitap okuyacağımızı düşünüyorum. Genç kardeşlerime özellikle şunu tavsiye ediyorum, çalıştınız, gayret ettiniz bu saatten sonra sonuçlar hakkınızda hayırlısı olsun diyeceğim ama lütfen kitap okumaya ağırlık verin. Akşam eve gittiğimizde sosyal medya gruplarında konuşmayalım, evde oturup muhabbet edelim. Mümkünse fikirlerimizi konuşup tartışalım sohbet edelim. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde gündemimiz popüler kültür olmasın. Genç kardeşlerimden ricam, bu süreci de çok ciddiye almayın, sonuç ne olursa olsun canınız sağ olsun."

Kaynak: AA