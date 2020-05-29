Çopuroğlu: "Korona virüs sürecinde sosyal mesafemizi koruyarak sahadaki çalışmalarımızı...
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Çopuroğlu: "Korona virüs sürecinde sosyal mesafemizi koruyarak sahadaki çalışmalarımızı...

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Siyasetle uğraşan insanların sahada olmak gibi bir hasreti olması gerekir" dedi.

Çopuroğlu:
29.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:24

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Siyasetle uğraşan insanların sahada olmak gibi bir hasreti olması gerekir" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu İHA'ya yaptığı açıklamada, korona virüs sürecine yaptıkları çalışmaları anlattı. Çopuroğlu, "Biz bu süreçte sahada fiziken mesafeli durmaya çalıştık ama sahada olamadığımız zaman ise sosyal sahada yani sosyal medyada olmaya gayret ettik. Özelikle teşkilatlarımızı diri tutabilmek adına tweet çalışmaları yaptık. Tüm Türkiye'de 'Geceye bir Erdoğan selamı' ile başlattığımız, Kayseri'de başlayan, ilk tweeti il teşkilatımızın attığı bir çalışma oldu. Bu çerçevede yapılan 171 bin tweetin Kayseri için ve Türkiye'nin gündeminde yer almış olması gurur verici bir olay. Organize olabilme kabiliyetimiz ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi gösterme imkanımız olmuştu. Bundan sonraki süreçte sahada çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah covid-19 sürecinde ivme aşağıya doğru gidiyor gibi ama gözüken o ki açıklanan tablolarda durum iyiye gidiyor. Bu süreçte bizde fiziki mesafemizi koruyarak sahada olmaya devam edeceğiz. Özellikle siyaset ile uğraşan insanların sahada olmak gibi bir hasreti olması gerekir. Esnaflarımızın yanında, hanımefendiler ise ev hanımlarının yanında. Hastanelere ve diğer yerlere ziyaretlerimiz oluyor, olmaya da devam edecek. Arefe gününden bir günce toplu olarak fiziki mesafemizi koruyarak maske dağıtımı ve vatandaşlarımıza bayramlaşmamızı yapmıştık. Bundan sonraki süreçte ise inşallah ilçe ziyaretlerimiz, Milletvekillerimizin sahada görünürlüğü olması için üst seviyede çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çopuroğlu, "31 Mart seçimlerinin üzerinden 13 ay kadar zaman geçti. Bu zaman zarfında korona hadisesi olmadan planımız şu şekildeydi, 31 Mart akşamı belediye başkanlarımız neyi taahhüt etmiş, neyi yapmış, neyi gerçekleştirmek için uğraşıyor bunu kısa videolar ile tanıtalım, anlatalım, belediye başkanlarımızın yaptıkları karşılığını bulsun istemiştik ama korona bu işe biraz etken oldu. Bu çalışmamızı ertelemek zorunda kaldık. Akkışla ilçemizde bir deneme çalışması yapıyoruz. Bizde bundan sonraki süreçte kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız olarak vatandaşların içerisinde olmaya devam edeceğiz. Tabi ki fiziki mesafemizi koruyarak. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde belediye başkanlıklarımızın yaptığı çalışmalar ile yerel yönetimlerden sorumlu Sayın Mehmet Özhaseki ile beraber 6 belediyemizde sahura kadar bir çalışma yaptık. Ankara'da destek istenecek yerler var Bakanımız bizzat arayıp ilgili Bakan ve Bakan yardımcıları ile görüşmek sureti ile bu sürece büyük katkı sağladı. Bunlardan ilk hayata geçen ise Talas Belediyemizin millet bahçesi olmak için 100 bin metrekarelik alan ile alakalı görüşmeler yapıldı ve onay çıktı. Anlatacak çok işimiz var. Havaalanı var, hızlı tren çalışmamız var, tramvay hatlarımız var. Bunlarla alakalı çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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