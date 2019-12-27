Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti
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Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, partilerinin Ankara'da düzenlediği "134. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına" katıldı.

27.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:06
Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti

İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, partilerinin 'da düzenlediği "134. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına" katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı 'a pastırma ikramında bulundu.

Çopuroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etmesi ve Erdoğan'ın ikram edilen pastırmayı yemesi, Kayseri pastırmasının tanıtımı adına önemli girişim olarak değerlendirildi.

Toplantıda Çopuroğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

Kaynak: AA
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