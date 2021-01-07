Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı
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Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı

07.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:12
Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin il başkanları toplantısına telekonferans ile katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin il başkanları toplantısına telekonferans ile katıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 il başkanının yer aldığı toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in başkanlığında, telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çopuroğlu, "Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir riyasetinde toplantımızı gerçekleştirdik. Partimizin çalışmaları üzerine istişarelerde bulunduğumuz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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