Başkan Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı
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Başkan Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı

AK Parti İl Başkanları toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanları toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 81 il başkanının yer aldığı toplantıya Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.

Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullarda AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen program dahilinde teşkilatlar ile toplantılar video konferans yöntemiyle yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, video konferansla düzenlenen İl Başkanları toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, teşkilatların çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Dönem içerisinde çalışılması devam eden faaliyetlerin ilerleme süreci ve devamında yeni projeler etkinlik ve faaliyetler değerlendirildi. Toplantıyla ilgili değerlendirmede Başkan Çopuroğlu, "Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir riyasetinde video konferans yöntemiyle İl Başkanları olarak teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik, hayırlara vesile olmasını diliyorum. İdrak ettiğimiz şu özel ayda yolumuz açık, işimiz daha kolay olur inşallah. Her şey milletimiz için" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı
Başkan Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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