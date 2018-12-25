Çöpü Dönüştürürken Çiçek de Yetiştiriyorlar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi", şehrin çöpünü elektrik enerjisine çevirirken oluşan atık ısı da seralarda çiçek üretimi için kullanılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince ITC firmasına yap-işlet-devret modeliyle inşa ettirilen ve 70 milyon liraya mal olan Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışı haziran ayında gerçekleştirildi.

Tam kapasiteyle çalıştığında 95 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan tesiste ortaya çıkan atık ısı, tesiste kurulan 2 bin metrekarelik modern serada kenti süsleyen bitkilerin üretimine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "vahşi depolama alanı" olarak bilinen şehir çöplüğünün, artık elektrik üreten bir yer haline geldiğini belirtti.

Büyükerşen, tesisin sadece enerji üretmekle kalmadığına dikkati çekerek, "Tesisin ortaya çıkardığı atık ısıyı da değerlendirerek kurduğumuz serada bitki üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tesisimizde üretilen rengarenk çiçekler kış aylarında bile şehrimizin cadde ve bulvarlarını süslüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA