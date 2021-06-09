Çöpten topladığı şişelere sahte alkol doldurup satan şüpheli yakalandı
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Çöpten topladığı şişelere sahte alkol doldurup satan şüpheli yakalandı

Çöpten topladığı şişelere sahte alkol doldurup satan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişinin ikametinde çok sayıda sahte alkol şişesi ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişinin ikametinde çok sayıda sahte alkol şişesi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda sahte içkileri çöpten topladığı şişelere doldurup sattığı ortaya çıktı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir ikamette sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin adrese düzenlediği operasyonda, pet ve cam şişeler içerisinde toplam 150 litre sahte içki, çok sayıda şişe mantarı ve sahte alkol üretmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. isimli şüphelinin emniyetteki sorgusunda, ürettiği sahte içkileri çöpten topladığı şişelere doldurup satışa sunduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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