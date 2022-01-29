Çöpten topladığı ekmeklerle sokak hayvanlarını besliyor

ANKARA (İHA) - Ankara'da 73 yaşındaki yaşlı adam soğuk havalarda sokak sokak dolaşarak çöplerden topladığı ekmeklerle sokak hayvanlarını besliyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 73 yaşındaki vatandaş, soğuk havalarda sokak sokak dolaşarak çöplerden topladığı ekmeklerle sokak hayvanlarını her gün besliyor. Kar kış demeden sokakları dolaşan yaşlı adam bulduğu ekmekleri kuşlara ve köpeklere veriyor.

"Hayvanlar bana dua ediyor"

İnsanların, Allah'ın verdiği nimetleri çöplere attığından yakınan 73 yaşındaki vatandaş, "Hayvanlar da Allah'a inanıyor. Zikrediyor. İnsanlar, Allah'ın verdiği nimetleri çöplere atıyorlar. Bulamayan çok. Kurban olduğum Allah bu rızkı insanoğluna veriyor. İnsanoğlu bu rızkın kıymetini bilmiyor. İnsanoğlu azdı. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu hayvanların bana dua ediyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel