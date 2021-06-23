Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor
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Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor Amasya'da bir ilkokulda hizmetli olarak çalışan Niyazi Karaçoban, okulun bahçesindeki kuşları 15 yıldır çöp kutularından topladığı ekmeklerle besliyor.

Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor

AMASYA - Amasya'da bir ilkokulda hizmetli olarak çalışan Niyazi Karaçoban, okulun bahçesindeki kuşları 15 yıldır çöp kutularından topladığı ekmeklerle besliyor.

Evli ve 3 çocuk babası Karaçoban, görev yaptığı 75. Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bayezıt İlkokulu'na sabah erkenden gelirken çöp kutularının kenarlarına bırakılan ekmekleri toplamasının ardından ıslatıp ufalayarak kuşlara yediriyor. Bu tutumuyla israf edilmek üzere olan ekmeklerle güvercinlerin ve diğer kuşların beslenmesini sağlayan 56 yaşındaki Karaçoban, kuşları izlerken mutluluk duyduğunu belirtti.

Okul öğretmenlerinden Meltem Emiroğlu, 'Kuşların dedesi' diye adlandırdıkları emektar hizmetlinin bu davranışıyla doğa ve kuş sevgisini çocuklara aşıladığını söyledi.

Okul müdürü Ahmet Yıldırım ise 30 yıldır işini aksatmadığı gibi kuşlara da vakit ayıran personeline örnek tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor
Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor
Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor
Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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