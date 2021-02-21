Çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besliyor

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Anne ve babasıyla tüm kardeşlerini 35 yıl önce trafik kazasında kaybettikten sonra İstanbul'a gelerek tek başına hayata tutunmaya çalışan Sönmez Aras, yaşadığı tüm sıkıntılara ve ayağındaki rahatsızlığa rağmen, çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besleyerek gönülleri fethediyor.

Anne ve babasıyla tüm kardeşlerini 35 yıl önce trafik kazasında kaybettikten sonra İstanbul'a gelerek tek başına hayata tutunmaya çalışan Sönmez Aras, yaşadığı tüm sıkıntılara ve ayağındaki rahatsızlığa rağmen, çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besleyerek gönülleri fethediyor.

Kars Sarıkamış'ta doğan 46 yaşındaki Aras, ailesinin 1986'da geçirdiği trafik kazasında annesini, babasını, kız ve erkek kardeşini kaybetti.

Henüz 11 yaşındayken tüm çekirdek aile üyelerini kaybeden ve hayata yalnız başına devam etmek zorunda kalan Aras, ilkokulu Sarıkamış'ta bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek inşaatlarda çalışmaya başladı.

2015'te sokakta parke taşı döşerken ayağını sakatlayan Aras'a kemik ezilmesi teşhisi kondu. Aldığı tedavilere rağmen ayağındaki sağlık sorunları kısmi olarak devam eden Aras, bu süreçten sonra iş bulmakta ve çalışmakta zorlandı.

2 yıl önce bir teyzenin "Çöplerdeki ekmekleri kuşlara, martılara ver, sevaptır." demesiyle her gün Kanarya ve Küçükçekmece civarında kuşları beslemeyi kendine görev edinen Aras, yaz kış demeden çöpten topladığı yiyeceklerle deniz ve göl kenarlarındaki kuşları besliyor.

Sönmez Aras, yolda gördüğü bir kadının yönlendirmesiyle başlayan çöpten topladıklarıyla kuşları besleme hikayesini AA muhabirine anlattı.

33 yıl önceki bir trafik kazasıyla hayatta yalnız başına kaldığını söyleyen Aras, "Annem, babam, ablam, abim hepsini trafik kazasında kaybettim. O zamanlar küçüktüm ve buraya gelip inşaatlarda çalışarak hayatımı kazanmaya çalıştım. Sonra askere gittim, geldim. Gurbette tek başıma yaşıyorum." diye konuştu.

Aras 30 yıldır İstanbul'da hayata tutunmaya çalıştığını belirterek, "2015'te bizim sokakta parke taşı döşerken ayağım böyle oldu. Parke taşına vurdum ayağımı, hastaneye gittim, tedavi yaptılar ama tam iyileşemedim. Kemik ezilmiş, neredeyse ayağım kesilecekti. Çok şükür ayağım kurtarıldı. Şimdi son iki iğne var vurulacak sonra anjiyo yapılacak." diye konuştu.

Ayağındaki rahatsızlıktan dolayı fiziksel güç gerektiren işlerde çalışamadığını ve maddi zorluklar yaşadığını kaydeden Aras şöyle devam etti:

"Yalnızım, mağdurum. Evimde soba bile yok. Mecburum, çaresizim. Bu ev de olmasa dışarıda kalacağım. Kirayı ödeyemiyorum. Kirayı ödeyecek gelirim yok. Elektrik ve suyumu ev sahibi karşılıyor ve kira veremiyorum. Bana o şekilde yardım ediyor. O da yaşlı ancak emeklilik maaşıyla geçiniyor. Allah için bir yardım istiyorum."

"2 senedir her gün 4 defa çöpten topladığım ekmeklerle kuşları besliyorum"

Aras, zorlu yaşam koşullarına rağmen hayatta hep iyilik yapmaya çalıştığını söyledi.

2 yıl önce bir yaşlı kadının, "Oğlum bu ekmekleri al götür sahile kuşlara ver. Çok sevaptır." dediğini ve o günden itibaren her gün kuşları beslediğini anlatan Aras, şunları ifade etti:

"O teyze beni iki senedir alıştırdı, Allah razı olsun. Ben de Allah rızası için o ekmekleri topluyorum, martılara, kuşlara veriyorum. Herkes bana dua ediyor. İçimden geliyor. İnsanlar gerçekten çok ekmek atıyor. Kanarya'da kamyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Ben ancak gücüm yettiği kadar iki çuval götürebiliyorum. Günde 4 defa götürüyorum. Sahildeki güvenlik, 'Sen olmasan kuşlar aç kalacak." diyor. Zaten kuşlar beni görünce 'guk guk' diyor geliyorlar. Beni tanıyorlar. Allah rızası için ayağım rahatsız da olsa severek yapıyorum. Ama o ekmekleri atmasınlar çöpe, sadece ekmek de değil kek, poğaça, börek, bisküvi, çikolata her şey var. Ben götürmesem çöpçüler alıp götürüyor. Dayanamıyorum. '

Sönmez Aras, ayağındaki rahatsızlıktan dolayı çalışmakta zorlandığı belirterek, "Evde rutubet var. Kömürlükte kalıyorum. Ne yapayım? Rutubet de olsa mecburum. Nereye gideyim yoksa sokakta kalacağım. "diyerek yardım talebinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara