06.10.2019 10:09

Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından oluşturulan 'Çöpten Sesler Orkestrası' Adana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Lezzet Festivali'nin ilgi odağı oldu. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, eline aldığı bagetlerle orkestraya eşlik etti.



Enstrümanlarını çöp bidonları, çöp konteynırları ve atıklardan oluşan 'Çöpten Sesler Orkestrası'nın üyeleri Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinden oluşuyor. Bu ilginç orkestra, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali'ne gösterileri ile renk kattı. Orkestraya Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katılması, bu ilginç gruba Adanalıların gösterdiği ilginin daha da artmasını sağladı.



Bagetleri eline alan Başkan Soner Çetin, Çöpten Sesler Orkestrasının yaptığı ritm şova eşlik etti. İçinde belediye başkanının da yer aldığı Çöpten Sesler Orkestrasının ritim şovu, festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar orkestranın konserine olan ilgilerini, ritmlere tempo tutarak karşılık verdi. - ADANA

Kaynak: İHA