24.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:15

Çöpten kompost elde ediyorlar

Bu belediyede çöp kovası yok

Zeytinburnu Belediyesi'nde çöp kovası yerine atıkların ayrıştırıldığı üniteler var

Zeytinburnu'nda komposta dönüşen atıklar toprakla buluşuyor

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmayla belediye binasındaki tüm çöp kovaları toplanırken, katlara atıkların ayrıştırıldığı üniteler yerleştirildi. 5 ayda 6,5 ton atığın toplandığı proje kapsamında atıklardan elde edilen kompostlar ise ilçedeki parklarda toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Zeytinburnu'nda büyük destek veriliyor. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi'nin 12 Haziran'da başlattığı çalışmayla atıkların nitelikli ayrışmasını sağlamak amacıyla belediye binasındaki tüm çöp kovaları masa altlarından toplandı. Bina içerisindeki çeşitli noktalara türlerine göre adlandırılan atıkların ayrıştırıldığı üniteler yerleştirildi. Binada görevli personeller de çöplerini ünitelere atmaya başladı. Belediyenin arkasına kurulan alana getirilen atıklar ise tartılıp kilolarına göre ayrılarak biriktiriliyor. Çalışmayla, belediye personelinin çöplerinin geri dönüşümü sağlanırken, belediye binasındaki yemekhaneden ve semt pazarlarından kalan artık yiyeceklerin makinede işlenmesiyle de organik kompost üretimi sağlandı. Bu şekilde üretilen kompostlar ise Dr. Ziya Gün Parkı'nda toprakla buluştu.

5 ayda 6,5 ton atık toplandı

Tüm ilçeye yayılması hedeflenen proje kapsamında 3 bin 890 kg atık kağıt/karton, bin 482 kg atık plastik, bin 60 kg atık cam, 123 kg atık metal, 80 kg bitkisel atık yağ, 130 kg atık ahşap, 41 kg atık pil, 28 kg elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı. Yiyecek artıklarından ise 216 kg kompost elde edildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Sıfır Atık projesinin önemine dikkat çekerek başlattıkları çalışmayı ilçe geneline yayarak kazanımları arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Masalarının altındaki tüm çöp torbaları toplandı"

Belediye binasındaki tüm çöp kutularının toplanarak atıkların ayrıştırıldığı ünitelerin binanın birçok noktasında yerini aldığını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Birimlerin masalarının altındaki tüm çöp torbaları toplandı. Her katta ayrı olarak çöplerin toplanabileceği üniteler var. Biz bu toplanan çöplerin evsel atıkların komposta dönüştüğü tesisteyiz. Bunu şimdi okullarımıza ve tüm kamu kurumlarına yaygınlaştıracağız. İlk kompost ürünleri elde ettik, Önümüzdeki günlerde okullara da yaygınlaştıracağız. Sonra pilot mahalle olarak seçtiğimiz mahallelerden, evlerden ayrıştırılmış olarak ya da konteynerleri ayırarak çöpleri ayrıştırmayı hedefliyoruz. Her atık çöp değildir Zeytinburnu Belediyesi'nin yıllar önce söylediği bir slogandı. İnşallah çöplerimizi hem ekonomiye kazandıracağız. Hem de sürdürülebilir çevre bakımından her bir bireyin, kurumun, ailenin üzerinde önemli olarak durması gereken bir husus. Bizde bütün Zeytinburnu ailesi olarak bu sıfır atık hedefine doğru yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA