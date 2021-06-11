Çöpten elde edilen enerjiyle ısıtılan serada yetiştirilen çiçekler şehri süslemeye başladı

Samsun'da Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında çöpten üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılan serada yetiştirilen çiçekler, parklarda ve bahçelerde toprakla buluşturulmaya başlandı.

Samsun'da Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında çöpten üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılan serada yetiştirilen çiçekler, parklarda ve bahçelerde toprakla buluşturulmaya başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yanına 3 bin metrekare alanda kurulan çevreci sera, atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılıyor. Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi hem ekonomiye büyük katkı sağlanıyor hem de üretilen çiçeklerle kent güzelleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, belediye olarak katı atıktan elde edilen enerjiden ciddi gelir sağladıklarını söyledi.

Bu kapsamda en son çöp sahasında sera kurduklarını belirten Demir, bu tesisin enerjisinin de çöpten elde edildiğine dikkati çekti.

Demir, "Atık ısıdan, seracılık yapılıyor. Ayrıca seracılıkta kullanılan toprak da atıktan üretiliyor. Dolayısıyla katı atıklarımızın neredeyse tamamını değerlendirme noktasında ciddi mesafe katetmiş olduk. Çok verimli bir proje. Türkiye'ye örnek olacak. Serada üretilen fidanlar piyasada da kullanılıyor. Biz de kullanıyoruz." dedi.

Serada enerji girdi maliyetlerinin sıfır olduğunu vurgulayan Demir, çevreci projelere büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Demir, kurdukları ileri biyolojik arıtma tesislerinde ortaya çıkan çamurun da bu tesiste bertaraf edildiğini ve serada kullanıldığını kaydetti.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ise Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında yıllık 30 bin hanenin elektrik enerjisini elde edebilecek kapasite olduğuna işaret etti.

Üretilen elektrik enerjisinin yanı sıra atık ısı enerjisi oluştuğunu aktaran Tulumen, bu enerjiyi de yeni kurulan ve henüz tam kapasite çalışmayan serada kullandıklarını söyledi.

Tulumen, serada 1 milyon 800 bin süs bitkisi yetiştirilebileceğinin altını çizerek "Serada ilk etapta 6 farklı bitki türünü yetiştirmeye başladık. Atık ısıyla seranın iç ortam sıcaklığını 27 derecede sabit tutarak yıllık 600 kilowat saatlik enerjiyi tasarruf etmiş oluyoruz. Aslında evlerde düşünmeden attığımız organik atıkların şehrimizi süsleyen çok güzel çiçeklere dönüştüğünü söyleyebiliriz." diye konuştu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin de serada üretilen çiçeklerin yetiştirilerek toprakla buluşturulduğunu anlattı.

Kentin güzelleşmesi için ekiplerin, peyzaj alanlarında çiçek dikimine başladığını kaydeden Şahin, "Bu kapsamda kadife, begonya, vapurdumanı gibi değişik türleri hem yetiştiriyoruz hem de kendi sahalarımıza dikerek pandemi sonrası insanların parklara akın etmeyi beklediği bu günlerde, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü