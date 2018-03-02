Çöpten Çıkardı, Koleksiyon Yaptı

Sivas Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 52 yaşındaki Murat Ağzıtemiz çöpten topladığı eski para, televizyon, çakmak, tespih, tablo gibi eşyaları koleksiyon haline getirdi. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 10 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası olan Murat Ağzıtemiz küçüklüğünden beri eski eşyalara duyduğu ilgiden dolayı bir yandan mesai saatleri içerisinde çöp toplarken diğer yandan ise çöpe atılmış eski para, televizyon, çakmak ve benzeri eşyaları topladı. Topladığı eski eşyaları Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde bir odada koleksiyon haline getiren Ağzıtemiz'i Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ziyaret etti. Başkan Aydın, Ağzıtemiz'in çöpten topladığı ve koleksiyon haline getirdiği eski eşyaları inceledi. Belediye Başkanı Sami Aydın, koleksiyonda bulunan eşyaların maddi değeri olan şeyler olduğunu söyleyerek,"Gördüklerimiz maddi değeri olan şeyler. Ama bizim için hiçbir şey ifade etmeyen bu poşetler, pet şişeler, cam şişeler bunların geri dönüşüm ile beraber çok ciddi bir ekonomik değer olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Bu milli servettir. Farkında olmadan bilerek veya bilmeyerek her şeyi çöpe atabiliyoruz." şeklinde konuştu. Temizlik işçisi Murat Ağzıtemiz, eşyaların çoğunu çöpten bulduğunu belirterek,"Kağıt paralar, bozuk paralar, çakmaklar, buradaki eşyaların hepsi çöpten çıkmadır. Onları bir koleksiyon haline getirerek sunduk. Olan arkadaşlarımızda bize getiriyordu. Biz onları daha sonra temizleyip bir yerde biriktirerek koleksiyon haline getirdik. Bunları değerlendireceğiz. Şuan ki paraların hepsini bankaya yatıracağız." diye konuştu. Ağzıtemiz, koleksiyon haline getirdiği eşyaları satarak ev almak istediğini söyledi.

(Onur Erden - Tolga Şardağ/İHA)