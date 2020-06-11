Çöpten atık toplayan Suriyeli çocuğa Türk Kızılay yardım etti Türk Kızılay, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöpten atık toplarken görüntülenen Suriyeli engelli çocuk ve ailesine yardımda bulundu.

Türk Kızılay, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöpten atık toplarken görüntülenen Suriyeli engelli çocuk ve ailesine yardımda bulundu.

Türk Kızılay Gönüllüleri, Dumlupınar Mahallesi'nde 6 çocuklu ailenin 10 yaşındaki engelli oğlu İsmail İtli'yi ziyaret etti.

Yetkililer, aileye ihtiyaçları olan gıda kolisi, yatak, giyim, mutfak gereçleri ile çocuklar için eğitim seti yardımında bulundu.

Türk Kızılay Gönüllüleri İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi herkese Türk Kızılay yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Suriyeli İsmail ve ailesine önceden de yardımda bulunduklarını aktaran Sivri, bu yardımların devam ettiğini belirtti.

Suriyeli İsmail İtli de yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün yayımlanan görüntülerde, tekerlekli sandalyenin üzerine çıkarak çöp konteynerinden plastik atık toplayan engelli çocuğun cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri izleyenleri duygulandırmıştı.

Kaynak: AA