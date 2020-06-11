Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım
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Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım

Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım -İskenderun'da çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan engelli çocuk ve ailesine Türk Kızılay ekipleri yardım götürdü Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöpten tekerlekli sandalyesiyle...

11.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:37

Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım

-İskenderun'da çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan engelli çocuk ve ailesine Türk Kızılay ekipleri yardım götürdü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan engelli çocuk ve ailesine Türk Kızılay ekipleri yardım götürdü.

Türk Kızılay'ı İskenderun Şubesi görevlileri ve gönüllüleri, çöpten atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 10 yaşındaki Suriyeli İsmail İtli ve ailesinin Dumlupınar Mahallesindeki evlerine gıda kolisi, yatak, giyim, mutfak gereçleri ile çocuklar için eğitim seti yardımlarını götürdüler. 6 çocuklu ailenin 10 yaşındaki engelli oğlu Suriyeli İsmail İtli gelen yardımları görünce mutluluğu yüzüne yansıdı. Suriye savaşı başladıktan hemen sonra savaştan kaçarak Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen aileye daha öncede yardım yapıldığını, bundan sonrada yapılacağını belirten Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, ihtiyaç sahibi herkese Türk Kızılay yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi.

Suriyeli İsmail İtli de yardımda bulunan Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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