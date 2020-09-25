Çöpteki bayrağı çıkarıp duvara asan temizlik işçisi ödüllendirildi
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Çöpteki bayrağı çıkarıp duvara asan temizlik işçisi ödüllendirildi

25.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:36
Çöpteki bayrağı çıkarıp duvara asan temizlik işçisi ödüllendirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan 45 yaşındaki Mümin Erikçi'nin çöp konteynerine atılan Türk bayrağını alıp öptükten sonra bahçenin tel örgülerine asması duygu dolu anlar yaşattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan 45 yaşındaki Mümin Erikçi'nin çöp konteynerine atılan Türk bayrağını alıp öptükten sonra bahçenin tel örgülerine asması duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayrak hassasiyeti nedeniyle temizlik işçisini ödüllendirdi.

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde temizlik görevlisi olan Mümin Erikçi (45) çöp konteynerine atılan Türk bayrağını alıp öptükten sonra hemen yan tarafında bulunan bahçenin tel örgüsüne astı. O sırada yoldan geçen CHP Darıca Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılan bu anlar görenleri hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

"Milletim adına teşekkür ediyorum"

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntünün ardından temizlik görevlisi Mümin Erikçi'yi makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayrak hassasiyeti nedeniyle Erikçi'yi ödüllendirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada, "Temizlik görevlisi arkadaşımız, bölgesinde çalışırken, üzülerek söylüyorum, ilgisiz bir vatandaşımız maalesef bayrağımızı çöpe atmış. Sağ olsun kıymetli personelimiz, hassasiyetiyle beraber bunu orada görmesi, milli ve manevi değerlere sahip olması nedeniyle bayrağımıza sahip çıkması nedeniyle Darıca halkı ve milletim adına teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak böyle güzel yürekli personelle çalışmaktan ayrıca mutlu olduğumuzu ifade ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Çöpteki bayrağı çıkarıp duvara asan temizlik işçisi ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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