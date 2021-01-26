Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı

26.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:54
Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde temizlik işçisi Cengiz Karabiber (44), çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını öpüp, alnına götürdükten sonra çöp kamyonunun önüne astı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde temizlik işçisi Cengiz Karabiber (44), çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını öpüp, alnına götürdükten sonra çöp kamyonunun önüne astı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Karabiber, "Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almış. Bu bayrak için Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da şehitler verdik. Şehitlerimizi hiçe sayarak, bu bayrağı atanlar da inşallah bizi duyar ve duyarlı olur" dedi.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Cengiz Karabiber, Tekstilciler Sitesi içerisindeki çöp konteynerini boşalttığı sırada, Türk bayrağı olduğunu fark etti. Çöpten çıkardığı bayrağı temizledikten sonra öperek alnına götüren Karabiber, daha sonra görev yaptığı çöp kamyonunun önüne astı. Karabiber'in bayrak sevgisi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

'BU BAYRAK İÇİN ŞEHİTLER VERDİK'

Evli ve 1 çocuk babası Cengiz Karabiber, "Temizlik yaptığım sırada bayrağımızı gördüm. Kutsal simgemiz olan bayrağımızı silkeledikten sonra görev yaptığım kamyonumun önüne astım. Milletimizden duyarlı olmasını istiyorum. Sonuçta bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almış. Bu bayrak için Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da şehitler verdik. Şehitlerimizi hiçe sayarak, bu bayrağı atanlarda inşallah bizi duyar ve duyarlı olur" diye konuştu.

Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı
Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı
Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı
Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı
Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı
Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı
Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Seçil Gür Sezen Aksu Cemre Kemer Seren Serengil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:01:11. #1.14#
title