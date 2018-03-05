Çöpte Akıllı Konteyner Dönemi

Sivas Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek çöpte akıllı konteyner dönemini başlattı. Uygulamayla birlikte konteynerlerdeki çöp doluluk oranı uzaktan takip edilecek.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü akıllı çöp konteynerleri uygulaması başlattı. Bu sistem sayesinde, konteynerlerdeki doluluk oranını uzaktan takip edebilecek. Bu sistem ile birlikte personel ve akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Akıllı konteynerlerin ve kurulan uzaktan takip sisteminin test süreci tamamlanırken Belediye Başkanı Sami Aydın uygulamayı yerinde inceledi.

Başkanı Aydın, akıllı çöp konteynerlerı ile akaryakıt tüketiminin bertaraf olacağını belirterek, "Çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını görebileceğiz. Belli bir doluluk oranına ulaşan konteynerlerin, boşaltılması için vatandaşın bizi aramasına gerek kalmaksızın sistemde bu işi yapan arkadaşlarımız bunları takip edebilecek. Bu şehrimizin hem daha temiz olması için önemli olduğu gibi bizim açımızdan da gereksiz yakıt tüketimini bertaraf edeceğiz. Boş olan konteynerleri almak için gitmeyeceğiz. Ekranda belli bir doluluk oranına çıkmış olanları tespit etmiş olma imkanımız olacak" şeklinde konuştu.

"Vatandaş çöpün ne zaman alınacağını online görecek"

Temizlik İşleri Müdürü Mükremin Nergiz ise il genelinde bahar ayının başlangıcı ile birlikte uygulamaya geçeceklerini ve bu sistem ile vatandaşın çöp alımlarını online olarak internet ortamından göreceklerini söyledi. Nergiz, "Akıllı konteyner temizlik mastır plan interaktif haritasını şuanda görüyorsunuz. Bunu internet ortamında yayınlayacağız. Vatandaşlarımız artık konteynerların hangileri dolu, ne kadar dolu, ilçelerinde ne kadar konteyner var ve mahallelerde hangi saatlerde çöp alınacağını online olarak ulaşabilecekler. Biz de konteynerlerimizin doluluk oranlarının haber merkezimizden verilerini alarak, dolan konteynerlere araçlarımızı yönlendirerek personel sağlamış olacağız" diye konuştu. - SİVAS