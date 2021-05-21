Çöplükten sıçrayan alevler 20 dönüm buğday ekili araziyi küle çevirdi
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Çöplükten sıçrayan alevler 20 dönüm buğday ekili araziyi küle çevirdi

Çöplükten sıçrayan alevler 20 dönüm buğday ekili araziyi küle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çöplükte çıkan yangının araziye sıçraması nedeni ile 20 dönüm buğday ekili tarla kül oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çöplükte çıkan yangının araziye sıçraması nedeni ile 20 dönüm buğday ekili tarla kül oldu.

Edinen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesinde çöplükte çıkan yangın buğday ekili araziye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Çöplükten sıçrayan alevler 20 dönüm buğday ekili araziyi küle çevirdi
Çöplükten sıçrayan alevler 20 dönüm buğday ekili araziyi küle çevirdi
Çöplükten sıçrayan alevler 20 dönüm buğday ekili araziyi küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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