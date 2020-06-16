Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadı
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Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadı

DÜZCE'de, çöp depolama alanında zehirlenmiş 3 köpekten 2'sinin yaşadığını fark eden mahalleli, veterinere getirdi.

Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadı
16.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:21

DÜZCE'de, çöp depolama alanında zehirlenmiş 3 köpekten 2'sinin yaşadığını fark eden mahalleli, veterinere getirdi. Veterinerlerin tüm çabalarına rağmen köpekler kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi'nde bulunan çöp depolama alanında meydana geldi. Bölgeye çöp ayrıştırmak için giden vatandaşlar yerde yatan 3 köpeği gördü. Köpeklerden 2'sinin yaşadığını anlayan vatandaşlar, köpekleri alarak hemen veterinere götürdü. Veteriner hekimler köpekler müdahalede bulunup, serum taktı. Veterinerlerin tüm çabalarına rağmen köpekler kurtarılamadı. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi.


Kaynak: DHA

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