Çöplükte ölüme terk edilen sıpa biberonla besleniyor
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Çöplükte ölüme terk edilen sıpa biberonla besleniyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöplükte belediye işçilerince ölmek üzereyken bulunan sıpa biberonla besleniyor.

Çöplükte ölüme terk edilen sıpa biberonla besleniyor
06.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:29

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöplükte belediye işçilerince ölmek üzereyken bulunan sıpa biberonla besleniyor.

Elbistan Belediyesi temizlik ekibinin kırsal Sarıyatak Mahallesi'ndeki çöplükte bulduğu eşek yavrusunun bakımını Tuba Şahin üstlendi.

Şahin, yaptığı açıklamada, sıpayı sütle beslediğini, bebekler gibi baktığını söyledi.

Çevresindekilerinin de yavruyu çok sevdiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ölüme terk edilmiş. Birkaç gündür bakımını yapıyoruz. Ölmesin diye biberon alıp sütle beslemeye başladık. Çocuklarımdan, torunlarımdan ayırt etmedim. Merhamet, vicdan sahibi insan kötü davranamaz. Boş bir dükkanda bakıyoruz. Çiftlik kuran bir arkadaşımız var. Orası hazır hale gelinceye kadar burada bakacağız."

Belediye işçilerinden Ümit Yüksel, sıpanın ölmekten kurtulduğu için duyduğu mutluluğu dile getirerek, sahipsiz olduğu için adını öksüz koyduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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