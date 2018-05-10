Çöplük Yuvası Mısmılırmak, Sivas'ın "Gerdanlığı" Oldu

SERHAT ZAFER - Sivas Belediyesi, kentin ortasından geçen ve bir zamanlar içerisinde eski araç lastiklerinin atıldığı, kamyonlar dolusu çöp çıkarılan, yaydığı kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle vatandaşların tepkisi çeken Mısmılırmak Deresi'ni ıslah edilmesi, çeşitli sosyal alanların yapılması ve son olarak da ışıklandırma çalışmasıyla kentin "nazar boncuğu" haline dönüştürdü.

Belediye, 2005 yılında başlattığı ve etaplar halinde yürüttüğü Aksu Projesi ile Mısmılırmak Deresi'nin Halifelik Kavşağı-Karaağaç Köprüsü ve Kemalettin İbni Hümam Caddesi arasındaki bölümünde çeşitli düzenlemeler yaptı. Üzerinde sosyal alanlar, yürüyüş yolları, parklar, çay bahçeleri ve restoranlar yapılan derede, proje kapsamında son olarak bu yıl ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Su Örgütü'nden ödül alan Aksu Projesi'nin sanayiler arasında yer alan Mısmılırmak Deresi'nde uygulandığını söyledi.

İlkbahar ve sonbaharda kısmen su bulunan derenin diğer dönemlerde kuruduğunu belirten Aydın, "Özellikle sanayi atıklarının çok yoğun kirlettiği, etrafta kokudan ve görüntü kirliliğinden dolayı ciddi şikayetlerin olduğu bir yerdi." dedi.

Aydın, derenin üzerinin kapatılmasının sürekli talep edildiğini ancak bunun yerine ıslah edilerek şehre ve bölgeye değer katan bir yapıya kavuşturduklarını ifade etti.

Belediye başkanlığının ilk döneminde inşa edilen Aksu'nun ilk etabının tamamlanmasıyla kente değer ve güzellik katan bir projenin ortaya çıktığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Yağmur sularını derenin iki yakasına aldık, kanalizasyon bağlantılarını tamamen kanalizasyonlara aldık. Derenin içerisini komple ıslah ederek, 200 metrede bir suyu şişirerek dolu bir akan ırmak görüntüsü ortaya çıkardık. Etrafında yeşil alanlar, rekreasyon alanları, kafeler oluşturduk. Ağaçlandırmasını yaptık, güzel bir görüntü ortaya çıktı. Dere ıslahları konusunda örnek gösterilen çalışmalardan birisi oldu. Burası 4,5 kilometre uzunluğunda bir hat. Yenişehir kısmında mülkiyet sorunlarını çözerek, final bölümünü 250 dönümlük bir şehir parkı içerisinde tamamlayacağız. Bugün bakıldığında gerçekten insanların nefes aldığı, muhteşem manzarasıyla eşiyle, dostuyla dinlendiği, çayını, kahvesini içtiği ve yemeğini yiyebildiği, sosyal aktiviteleri yaşadığı güzel bir mekana dönüştü."

Bir dönem içerisinde kayıklar yüzdürüldü

Proje kapsamında ırmağa Venedik modeli uyguladıklarını, derenin derinliğini 130 santimetre olarak yaptıklarını, kayık yüzdürdüklerini ancak kendilerinden sonraki dönemde buraya beton doldurularak derinliğin 65 santimetreye düşürüldüğünü anlatan Aydın, "Yine kayık koyabiliriz ama 130 santimetre olarak kalmış olsaydı tabii ki kayıklar da rahat bir şekilde yüzebilirdi. Yeni ışıklandırmaları yaptık, proje zaman geçtikte üzerinde bir takım yeniliklere de ihtiyaç duyuyor. Biz de o kapsamda bu sene yeni bir ışıklandırma yaparak ayrı bir farkındalık katmak istedik. Bu da kamuoyundan çok olumlu tepkiler aldı." diye konuştu.

Aksu Projesi, Dünya Su Örgütünce "En iyi dere ıslahı" ödülüne layık görülmüş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ödülü 22 Mart 2007'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Antalya'da düzenlenen törenle almıştı.