Çöplük taşındı, köpekler aç kaldı
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Çöplük taşındı, köpekler aç kaldı

07.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:52
Çöplük taşındı, köpekler aç kaldı

Erdek ilçesinde çöplüğün taşınmasıyla birlikte sokak hayvanları aç kaldı.

Erdek ilçesinde çöplüğün taşınmasıyla birlikte sokak hayvanları aç kaldı.

Erdek-Ocaklar yolu üzerinde bulunan eski çöp depolama alanında zor şartlarda yiyecek bulmaya çalışan sahipsiz hayvanların mücadelesi vicdanları sızlattı. Erdek Ocaklar kara yolunun 4. kilometresinde Toma Deresi civarındaki çöp toplama merkezi geçen yıl kapatıldığı için, belediye araçları çöpleri aktarma yolu ile Bandırma'ya götürüyordu. Ancak eski çöplükte bulunan çok sayıda köpeğin hali vicdanları sızlatıyor. Civarda ikamet eden kimsenin olmaması ve belediye görevlilerinin mama desteği vermediği köpeklerin çoğu hastalıklı ve ölüme terk edilmiş halde. Eski çöplükteki bu yürekleri sızlatan durumun bir an önce çözülerek, sahipsiz köpeklerin barınaklara alınması konusunda yetkililerin yardımı bekleniyor. - BALIKESİR

Çöplük taşındı, köpekler aç kaldı
Çöplük taşındı, köpekler aç kaldı
Çöplük taşındı, köpekler aç kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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