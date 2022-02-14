Çöplüğün altın çocukları için genç yüreklerden anlamlı mücadele

AYVALIK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir grup gönüllü genç tarafından kurulan "Çöplüğün Altın Çocukları" isimli grup, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdikleri sosyal çalışmalarla vatandaşların takdirini topluyor.

Ayvalık'ta Umut Şen ve Aylin Gençel'in öncülüğünde Erdinç Evren ve Arda Ateş isimli hayvan severler tarafından bir sosyal paylaşım sitesinde kurulan gruptan seslerini duyurmaya çalışan gençler, ilçedeki çöplük alanlara terk edilmiş sokak hayvanlarının adeta yakaran sesi olmayı başardı.

Kendi cep harçlıklarının yanı sıra "Çöplüğün Altın Çocukları" adını verdikleri sosyal medya grubundan yaptıkları paylaşımlarla hayvan sever vatandaşların da katkılarıyla sokak hayvanlarının karınlarını doyurmaya çalışan genç yüreklere Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş'ın da destek verdiği öğrenildi.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan grup lideri Umut Şen, ilçe genelinde sokak hayvanlarının özelikle soğuk kış günlerinde yiyecek bulabilmekte zorlandığını söyledi.

Her gün Ayvalık merkez, Altınova ve Küçükköy mahallelerindeki çöplük alanlarda kaderlerine terk edilmiş durumdaki sokak hayvanlarının imdadına koşmaya çalıştıklarının altını çizen Şen, "Her gün yüzlerce sokak hayvanına gerek evlerimizde hazırladığımız kemik suyuna doğradığımız ekmekler ve hayırsever büyüklerimizin destekleriyle pet shoplardan satın aldığımız mamaları ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama artık ekonomik anlamda bizler de zor duruma girdik. İnanın o kadar çok hayvan var ki ulaştırmaya çalıştığımız mamalar yetmiyor. O zavallı hayvanların aç kalmamaları için halkımızdan da destekler bekliyoruz" dedi.

Çöplük alanlardaki özellikle yavruları olan anaç sokak köpeklerine küçük kulübeler yapmaya çalıştıklarını kaydeden Umut Şen, "Bizlere ulaşmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız https://www.instagram.com/cac_ayvalik/ linkine tıklayarak temas sağlayabilirler. Mama desteğinde bulunabilirler. İnanıyorum ki halkımızın da destekleriyle Ayvalık'ımızda aç sokak hayvanı kalmayacaktır" diye konuştu. - BALIKESİR