Çöplüğe dönen sahilin ihalesi 9 Mart'ta yapılacak

07.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:05

ZONGULDAK'ta, 2 yıl önce Kıyı Kanunu'na aykırı oldukları gerekçesiyle yıkılan balıkçı barınaklarının bulunduğu alanda, görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılacak olan projenin ihalesi 9 Mart günü gerçekleştirilecek.

Liman Caddesi'nde yürüyüş yolu içinde bulunan balıkçı barınakları, Kıyı Kanunu'na aykırı ve kaçak oldukları gerekçesiyle 2 yıl önce Zonguldak Valiliği tarafından alınan kararla yıkıldı. Ancak yıkımın ardından kaldırılmayan molozlar, dere sularının getirdiği atıklarla birleşince görüntü kirliliğine yol açtı. Sahil, geçen 2 yılda çöplüğe döndü.

Kaynak: DHA

Zonguldak Belediyesi ile Zonguldak Valiliği de limanda, yürüyüş yolları ve sosyal tesisler yapılarak modern bir kıyı bandı oluşturulması için proje geliştirdi. Ancak aradan geçen süreye rağmen proje hayata geçirilmedi.Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, proje için ihalenin 9 Mart'ta yapılacağını söyledi. İhalenin TOKİ tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Alan, "İhale tarihini 13 Şubat diye açıklamıştık. Ne yazık ki teknik şartnamedeki bir sıkıntı yüzünden 9 Mart tarihine ertelendi. Ondan sonraki süreçte yükleniciye yer teslimi yapıp, güzel bir sahil projesine inşallah kavuşacağız" dedi.'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN BİZ DE RAHATSIZIZ'Projenin halkın istek ve taleplerine göre hazırlandığını, tamamlandığında kentin güzel bir sahil şeridine kavuşacağını anlatan Alan, şöyle dedi: "Projemizin içeriğinde 16 dükkan bulunuyor. Eşdeğer büyüklükte tek tip olacaklar. Şu an orada tavsif etmediğimiz durumlar var. Nizam yok, görüntü kirliliği var. Bundan esnafımız da vatandaşımız da biz de rahatsızız. İnşallah böyle talihsizlikler bir daha yaşamayız. Bir an önce proje biter, seneye bu zamanlarda sahilimizde 7'den 70'e herkes gezer diye tahmin ediyoruz."